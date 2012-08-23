Минобороны разъяснило назначение армейского перечня запретов

Минобороны РФ прокомментировал принятый в армии перечень ограничений и запретов для офицеров и контрактников. СМИ сообщили, что все военнослужащие, заключившие контракт с Министерством обороны РФ, теперь будут обязаны под угрозой увольнения подписать перечень ограничений и запретов.

Такое решение принял глава ведомства Анатолий Сердюков. Согласно документу "Перечень ограничений и запретов, распространяющихся на военнослужащих", контрактники, если получают доступ к гостайне лишаются права на неприкосновенность частной жизни.

Ограничения распространяются в частности на критику и оценку начальства в СМИ, использование служебного положения в интересах политических партий и объединений, запрещается приобретение ценных бумаг.

Представитель управления пресс-службы и информации Минобороны РФ в четверг разъяснил, что сообщения о якобы принудительном увольнении военнослужащих, отказавшихся подписывать "Перечень ограничений ...", являются очередным вымыслом, не соответствующим действительности, передает РИА Новости.

Он пояснил, что новый документ представляет собой памятку, где сведены воедино положения о запретах и обязанностях военнослужащих, связанных с прохождением военной службы. Эти положения определены Федеральным законом "О статусе военнослужащих", уставом Вооруженных сил РФ и другими нормативными документами российского оборонного ведомства.

Представитель Минобороны отметил, что органы военного управления должны обеспечить ознакомление с изложенными в документе требованиями законов и нормативных правовых актов, прежде всего, тех, кто поступает на военную службу по контракту, а также всех действующих военнослужащих.

"Документ ни в коей мере не ущемляет конституционные права и свободы военнослужащих", - подчеркнул представитель оборонного ведомства.

"Более того, он содержит положения, запрещающие привлекать военнослужащих к выполнению работ, не обусловленных выполнением обязанностей военной службы, объявлять дисциплинарные взыскания командирам (начальникам) в присутствии их подчиненных, пересылать обращения (предложения, заявления или жалобы) на рассмотрение тех органов или должностных лиц, действия которых обжалуются, и другие", - добавил он.