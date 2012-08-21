Россия поставит Китаю более 50 вертолётов

Власти России заключили контракт с Китаем на поставку в эту стран более пятидесяти вертолётов. Россия поставит КНР вертолеты модели Ми-171Е. При этом стоимость и условия контракта не уточняются.

Об этом сообщила федеральная службе по военно-техническому сотрудничеству. Отметим, что данный контракт – не единственный, заключенный Россией и Китаем за последнее время, передает РСН. Недавно был подписан договор на поставку в Китай большой партии авиационных двигателей нашего производства.