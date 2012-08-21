Мандыч: больше 200 млрд затратила уже Россия на уничтожение своих химбоеприпасов

Россия последовательно уничтожает свои запасы химического оружия. К августу обезврежено уже 2/3. Об этом во вторник заявил замначальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия полковник Владимир Мандыч.

В настоящее время Россия реализует Федеральную целевую программу "Уничтожение запасов химического оружия РФ", принятую в 1996 году. Ликвидация проходит в четыре этапа. По словам Мандыча, Россия уже выполнила первые три этапа уничтожения химоружия и сейчас приступила к выполнению четвертого.

"Серьезных проблем с финансированием у нас нет. Общая стоимость программы - 371 млрд рублей, на сегодняшний день освоено 226 млрд", - сказал Мандыч на пресс-конференции, передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщил заместитель начальника Федерального управления, к настоящему времени в России уничтожено 26,5 тыс тонн химического оружия, что составляет примерно 66% от общего количества.

Хотя Россия приступила к последнему этапа ликвидации химического оружия, он является одним из самых сложных.

"Нам предстоит уничтожить самые опасные боеприпасы - боеприпасы сложной конструкции, - пояснил Мандыч. - Их ликвидация очень затратная и опасная".

Помимо этого, существует угроза исходящая от боеприпасов, находящихся в аварийном состоянии. В этом году специалистам уже пришлось столкнуться с повышенной опасностью обезвреживания около 3 тыс. боекомпектов. По заявлению Мандыча, в настоящее время в России их насчитывается 7 тыс штук.

"К 31 декабря 2015 года стоит задача освободить Россию от запасов химического оружия", - отметил он.

Как отметил заместитель начальника Федерального управления, альтернативы уничтожению химоружия нет.

В утилизации химоружия России оказывают помощь более 15 стран, в том числе страны ЕС и США.

В настоящее время на территории России функционируют четыре объекта по уничтожению химоружия, два объекта уже завершили свою работу, один находится в стадии строительства.