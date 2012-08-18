В Воронеже сегодня пройдет авиашоу в честь 100-летия ВВС России

В Воронеже в субботу, 18 августа, пройдут торжества по случаю 100-летия ВВС России. На военном аэродроме Балтимор будет показана вся авиатехника Западного военного округа.

Как ожидается, на аэродроме выступят «Соколы России» и парашютисты. На аэродроме Балтимор дислоцируется 7000-я гвардейская авиационная Борисовско-Померанская база. В ближайшее время она может стать крупнейшей в России. Согласно планам организаторов, будет устроен наземный показ авиационной техники, которая находится на вооружении в Западном военном округе, передает РИА Новости. Посетители смогут увидеть современные многофункциональные фронтовые бомбардировщики Су-34 и истребители МиГ-29смт, истребители Су-27 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Ан-30, Ан-72, боевые вертолеты Ми-8мтв5 и МИ-24.