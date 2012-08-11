Путин: До 2020 года для ВВС России закупят более 600 новых самолетов

Государственный оборонный заказ на срок до 2020 года будет предусматривать закупку более 600 новых самолетов и тысячи вертолетов, заявил президент России Владимир Путин на авиационном шоу в Жуковском.

Такое заявление глава государства сделал, выступая на торжественной церемонии, посвященной столетию ВВС России. По его словам, за это время модернизируют многие боевые машины, находящиеся на вооружении российской армии. Президент в своем выступлении помимо прочего наметил перспективы развития отечественной оборонной промышленности. Особое внимание, отметил Путин, будет уделено созданию комплексов дальней и оперативно-тактической авиации. В российской армии помимо подобных комплексов, должны будут появиться средства радиоэлектронной борьбы и беспилотные самолеты.

При этом Путин отметил прогресс, достигнутый военно-воздушной отраслью. По его словам, в 1990-е и начале 2000-х отрасль находилась в кризисе. С тех пор удалось добиться успехов, в частности, «модернизируется наземная аэродромная инфраструктура, формируются новые авиабазы», - подчеркнул Владимир Путин.