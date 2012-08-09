В. Путин повысил в звании главкомов ВМФ Виктора Чиркова и ВВС Виктора Бондарева

Пресс-служба Кремля сообщает, что президент России Владимир Путин повысил в звании ряд военнослужащих, в числе которых главком ВМФ Виктор Чирков и главком ВВС Виктор Бондарев.

Виктор Чирков повышен в звании до адмирала с вице-адмирала, Бондарев, ранее находившийся в звании генерал-майора, повышен до генерал-лейтенанта.

Кроме главкомов ВМФ и ВВС, В званиях были повышены командующий Войсками воздушно-космической обороны Олег Остапенко (до генерал-полковника с генерал-лейтенанта) и командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев (до генерал-полковника с генерал-лейтенанта).