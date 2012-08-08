Истребитель пятого поколения проходит успешные испытания ВИДЕО

Начались испытания самолета пятого поколения (ПАК ФА, Т-50) с уникальной бортовой радиолокационной системой с активной фазированной антенной решёткой (БРЛС с АФАР) в составе бортового комплекса авионики.

Об этом сообщает в среду пресс-служба компании "Сухой".

Первая опытная партия истребителя пятого поколения Т-50 должна поступить в ВВС РФ в 2013 году, серийно эти самолеты будут выпускаться с 2015 года.

"В ходе наземных и летных экспериментов на опытном образце Т-50-3 при проверке режимов работы БРЛС "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" в первых же экспериментах получены значительные и устойчивые результаты на уровне существующих возможностей лучших образцов авиационной техники", - говорится в сообщении.

Как отмечает компания "Сухой", подтверждены пути дальнейшего развития этих возможностей. Начаты работы по проверке работы оптических каналов.

Разработанная НИИ приборостроения имени Тихомирова, АФАР выполнена на отечественной элементной базе наногетероструктур. В ней применены передовые технологии антенных систем с электронным управлением лучом. Унификация элементов конструкции и выбранные конструкторские решения позволяют на базе разработанной АФАР также создать антенные решетки для модернизации радиолокационных систем самолетов и комплексов ПВО, сообщает РИА Новости.

БРЛС с АФАР имеет ряд новых режимов работы, которые впервые применяются в отечественной практике. Она позволяет увеличить дальность обнаружения целей, параллельно работать в режимах "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", распознавать и классифицировать групповые и одиночные объекты, одновременно атаковать несколько целей высокоточными средствами поражения, а также обеспечивать связь и радиоэлектронное противодействие.







