Стратегический бомбардировщик шестого поколения появится в 40-50 годах

Командующий Дальней авиацией Военно-воздушных сил (ВВС) РФ генерал-лейтенант Анатолий Жихарев сообщил, что стратегический бомбардировщик шестого поколения могут сделать беспилотным.

А появиться, по его словам, бомбардировщик шестого поколения, может примерно через тридцать лет - в районе 2040-2050 годов. Генерал Анатолий Жихарев рассказал, что на вооружении Дальней авиации ВВС РФ сейчас находятся самолеты четвертого поколения - Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160.

В настоящее время ведется разработка пилотируемого стратегического бомбардировщика пятого поколения ПАК ДА. Командующий Дальней авиацией ВВС РФ отметил, что в Европе к разработке стратегического бомбардировщика пятого поколения не приступали, передает РИА Новости.

По мнению Жихарева, европейцы не смогут создать непилотируемый стратегический бомбардировщик шестого поколения, минуя разработку пятого поколения самолетов этого типа.

По словам Жихарева, началась большая программа модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95 - модернизация бортового комплекса обороны, комплекса разведки, радиоэлектронной борьбы.