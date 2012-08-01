Путин поздравил десантников с днем ВДВ

Владимир Путин выразил надежду, что День воздушно-десантных войск 2 августа пройдет без эксцессов. Президент отметил, что власти и дальше будут развивать все виды войск, в том числе и ВДВ.

На встрече с военнослужащими 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады и ветеранами воздушно-десантных войск Владимир Путин поздравил всех присутствующих с наступающим праздником. "Надеюсь, что праздник пройдет без эксцессов. Надеюсь, что ваши бывшие сослуживцы будут вести себя достойно, во всяком случае, без грубых нарушений общественного порядка", - заявил глава государства, передает РБК. По его словам, руководство страны и дальше будет развивать все виды войск, в том числе и ВДВ. "Будем оснащать новой техникой связи, разведки, управления, новыми авиакомплексами. Думаю, что мы выходим на хорошее, правильное комплектование войск, позволяющее развивать ВДВ в среднесрочной и более отдаленной перспективе", - отметил Путин.