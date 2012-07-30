Путин: В состав ВМФ войдёт 51 современный боевой корабль и 24 подлодки. ВИДЕО

Возобновление серийного строительства кораблей нового поколения должно сопровождаться модернизацией судостроительных и других предприятий РФ. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по выполнению госпрограммы вооружения в части оснащения ВМФ в понедельник.

"До 2020 года в состав флота войдет 51 современный боевой надводный корабль, а также 16 многоцелевых подводных лодок», - сообщил участникам совещания в Северодвинске Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

"АН" писали, что на церемонии закладки АПЛ "Князь Владимир" перед совещанием Владимир Путин сообщил, что к 2020 году в состав флота будут введены восемь атомных подводных ракетоносцев проекта "Борей".

Верховный главком Путин напомнил, что на формирование нового облика ВМФ до 2020 года будет выделено почти 4,5 трлн рублей.

"Точнее, 4,44 трлн рублей. Это 23,4% от объема госпрограммы вооружения», - уточнил президент РФ. По его словам, 49 кораблей и все подводные лодки будут построены именно на отечественных верфях. «Специально обращаю на это внимание, чтобы раз и навсегда прекратить всякие спекуляции на тему, что флот будет строиться на зарубежных верфях. Практически весь объем заказов получат наша, российская промышленность", - подчеркнул Путин.

По словам президента РФ, нужно просчитать, сколько и на что придется потратить в ближайшее время.

"Деньги есть, но их нужно тратить с умом. Промахнуться нельзя", - предостерёг глава государства.

Верховный главнокомандующий также отметил, что рассчитывает на скорейшее разрешение всех вопросов, связанных с гособоронзаказом.

"На сегодняшний день заключены только основные контракты, включая долгосрочные - на строительство атомных подводных лодок. Рассчитываю, что в ближайшее время вопросы по всему спектру заказов будут сняты целиком", - подчеркнул президент РФ.

Путин озадачил участников совещания тем, что "необходимо решить, нужна ли корректировка федеральных целевых программ развития ОПК и развития гражданской морской техники".

"От того, насколько эти программы увязаны с Госпрограммой вооружения, зависит не только модернизация Военно-Морского Флота, но и подъём отечественного судостроения и смежных с ним отраслей", - резюмировал президент России.