Рогозин: на госпрограмму вооружений будут привлечены кредиты на 200-400 млрд руб

До 2015 года для реализации госпрограммы вооружений планируется привлекать кредиты на 200-400 млрд руб. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин по итогам совещания по оснащению ВМФ, которое провёл Путин в Северодвинске в понедельник.

"АН" писали, что президент РФ заявил, что"возобновление серийного строительства кораблей нового поколения должно сопровождаться модернизацией судостроительных и других предприятий".

А перед совещанием верховный главком России принял участие в закладке новой АПЛ.

По словам Рогозина, Минфин и Минобороны разрабатывают схему привлечения банковского финансирования для реализации госпрограммы вооружений.

"Исходим из того, что процентная ставка не должна быть выше 10%», - цитирует ИТАР-ТАСС заявление вице-премьера.

Рогозин так же уточнил, что рассматривается возможность привлечения средств от Внешэкономбанка, ВТБ, Сбербанка и Газпромбанка. По его словам, данная схема разрабатывается для того, чтобы госпрограмма вооружений могла выполняться до 2020 года без секвестра.

"Сдвигать вправо ГПВ нет смысла. Чтобы не вводить индексы-дефляторы, выгоднее повышать производительность труда, используя, в том числе, финансовый лизинг", - объяснил вице-премьер.

Рогозин пояснил, что заемщиками будут выступать предприятия, а государство будет предоставлять субсидии и госгарантии. Помимо этого, в этой схеме смогут участвовать и коммерческие банки.

Также по итогам совещания Рогозин сообщил, что президент России до конца августа текущего года соберет в Кремле заседание Совбеза РФ по оценке эффективности оборонно-промышленного комплекса.