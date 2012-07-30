Президент РФ Путин: К 2020 году у России должно быть восемь АПЛ типа «Борей»
30 июля 2012, 21:45 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
К 2020 году таких лодок типа "Борей" у нас должно быть уже восемь: две из них - "Александр Невский" прошел испытания, еще одна проходит испытания. Об этом заявил верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин в понедельник.
«Уверен, что весь проект будет реализован», - подчеркнул Путин на церемония закладки атомной субмарины "Князь Владимир", которая состоялась на верфи завода «Севмаш» в Северодвинске, передает пресс-служба Кремля.
Торжественная церемония закладки АПЛ проходила под марши военного оркестра. Президент прикрепил табличку с именем АПЛ и ее основными характеристиками к одной из секций корпуса крейсера, сотрудники «Севмаша» сразу же ее приварили.
Глава государства отметил роль «Севмаша» в укреплении обороноспособности страны.
"В общей сложности вы собрали 129 подводных крейсеров. Это уникальный рекорд. Не знаю, есть ли еще такое предприятие в мире, которое бы сделало столько для своей страны", - обратился Владимир Путин к работникам завода, добавив, что они "делом доказали, что способны решать самые амбициозные задачи".
"Уверен, что справитесь и с этой", - заявил президент.
Путин пожелал сотрудникам предприятия успехов, а атомной подводной лодке - «славного служения России»
Проект "Борей-А" относится к четвертому поколению атомных стратегических ракетоносцев. При его строительстве будут применены последние достижения создания корабельных радиоэлектронных средств, а также снижении шумности. Корабль спроектирован ОАО "ЦКБ МТ "Рубин" (Санкт-Петербург).
"Князь Владимир" -головной корабль обновленного проекта класса «Борей-А» с усиленным ракетно-ядерным вооружением: каждая такая подлодка будет нести 20 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".
Завод "Севмаш" - единственная верфь в России, ведущая строительство атомных подводных лодок. За свою историю завод передал Военно-Морскому Флоту 128 атомных субмарин. В настоящее время там ведется строительство АПЛ "Владимир Мономах" и АПЛ "Казань", а также готовится к передаче ВМФ России головной атомный подводный ракетоносец нового поколения "Юрий Долгорукий".