Дмитрий Булгаков: Солдатские столовые остались лишь в старых фильмах

Министерство обороны утвердило новый солдатский паек, в который включило кофе, джемы и свежие фрукты - самый калорийный в мире. Об этом сообщил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.



На обед будут два первых блюда, два-три вторых, до пяти закусок - все из свежих овощей, мяса и рыбы.

В типовой паек будут входить гречка, рис, макароны. "В типовой солдатский паек входят масло, яйца, чай и кофе, джемы, фруктовые напитки, свежие фрукты и много чего еще", - сказал генерал, сообщает РИА Новости.

Также он отметил, что это будет самый калорийный армейский паек в мире - 4,3 тысячи килокалорий.

Разработан и поступает в войска индивидуальный рацион питания.

"Солдатские столовые, где за один стол садились и вставали по команде сразу десять человек, тоже остались лишь в старых фильмах. Теперь, как в кафе, столики на 4-6 человек, каждый выбирает себе на раздаточной линии блюда по вкусу и садится, где хочет. К слову, на столах полная сервировка: ложка, нож, вилка, чайная ложечка. Сейчас переходим на красивую белоснежную посуду из ударопрочного стекла, в народе ее называют еще акропаловой: уже в этом году закупили более миллиона предметов на 200 с лишним миллионов рублей", - сказал генерал.



