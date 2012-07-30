В России сократили гособоронзаказ

Правительство России и Минобороны РФ пришли к окончательной договоренности. В ходе обсуждения бюджета-2013 они договорились сократить финансирование гособоронзаказа на 200 миллиардов рублей, сообщает в понедельник сайт газеты "Ведомости".

Источник из аппарата правительства рассказал, что физические объемы поставок останутся неизменными, а экономия возникнет за счет "оптимизации работы с гособоронзаказом". Подробностей оптимизации источник не раскрыл.

Планируется, что в 2014 году финансирование гособоронзаказа сократится на 251,3 миллиарда рублей, а в 2015 году - на 248,7 миллиарда.

Кроме того, предложение Минфина сократить штатную численность военнослужащих на 10%, а сотрудников правоохранительных органов на 20%, поддержки у правительства не нашло. Однако предложение финансового ведомства увеличить необходимый для пенсии срок службы офицеров было правительством поддержано.