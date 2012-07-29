День ВМФ России и Украины: РФ надеется модернизировать Черноморский флот. ВИДЕО

Россия планирует до конца года заключить соглашение с Украиной о порядке модернизации Черноморского флота в Крыму. Об этом заявил командующий ЧФ РФ контр-адмирал Александр Федотенков на пресс-конференции после совместного парада ВМФ в Севастополе.

"Мы продолжаем переговоры по конкретизации соглашения, которое дополняет договоренности о разделе Черноморского флота, достигнутые в 1997 году. Мы надеемся до конца года подписать соглашение, которое, в частности, предоставит нам возможность заводить в Севастополь новые корабли", — сказал он.

Первый новый корабль должен прибыть в Севастополь в 2014 году. Александр Федотенков также отметил, что российская сторона планирует "наращивание боевого потенциала как в Новороссийской базе, так и в Севастополе".

В свою очередь, министр обороны Украины Дмитрий Саламатин совместный парад Военно-морских сил Украины и Черноморского флота России свидетельствует о новом уровне взаимодействия двух стран.

"Впервые за долгие годы моряки флотов двух братских государств отмечают профессиональный праздник вместе. Уверен, что так будет и впредь, ведь Черное море и Севастополь давно стали для нас общим домом", подчеркнул командующий Черноморским флотом России.