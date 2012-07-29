Российские военные моряки сегодня отпразднуют День ВМФ РФ

В России военные моряки отпразднуют сегодня свой профессиональный праздник — День ВМФ РФ. Он приходится на последнее воскресенье июля.

Глава Минобороны России Анатолий Сердюков и главнокомандующий Военно-Морским флотом вице-адмирал Виктор Чирков поздравили с праздником все экипажи российских кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, находящихся в дальних походах, несущих боевую службу и боевое дежурство в различных районах мирового океана, в том числе: экипажи кораблей и судов межфлотской группировки Российского ВМФ и отряда боевых кораблей во главе с большим противолодочным кораблем Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" в Средиземном море, личный состав отряда кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев", судов обеспечения "Бутома" и "Фотий Крылов", принимающего участие в международных учениях "РИМПАК-2012"Торжественные мероприятия и морские парады пройдут в основных пунктах базирования Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

В праздновании сегодня в местах базирования будет задействовано свыше 170 кораблей, судов и подводных лодок, около 150 единиц военной техники и более 15 тысяч военнослужащих.

Главнокомандующий ВМФ РФ Виктор Чирков заявил, что Военно-морской флот России впервые за свою постсоветскую историю начинает масштабное перевооружение. По его словам, до конца 2012 года военные моряки получат 10-15 кораблей, в том числе атомные подлодки и фрегаты.В соответствии с госпрограммой вооружения, к 2020 году ВМФ должен получить восемь ракетных подводных крейсеров стратегического назначения типа "Борей", восемь атомных подводных лодок типа "Ясень", около 20 многоцелевых подводных лодок и более 50 боевых надводных кораблей (в том числе 35 корветов и 15 фрегатов).

По словам главкома, "все новые корабли, которые планируется принять в состав ВМФ, должны пройти определенную плановую техническую подготовку, ревизию", и только после "завершения этих мероприятий корабли будут приниматься в боевой состав флота".

Осенью в боевой состав флота будет принят ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" (проект 995 "Борей"). На завершающем этапе находится строительство первого серийного подводного ракетоносца этого проекта "Александр Невский".

Главком сообщил, что официальная церемония закладки четвертой атомной подлодки типа "Борей" запланирована на 30 июля.

Завершается строительство головного атомного подводного крейсера с крылатыми ракетами проекта 885 "Северодвинск", продолжается строительство первой серийной АПЛ проекта 885 "Казань".

В первом полугодии 2012 года завершены испытания и приняты в состав ВМФ два патрульных катера проекта 12151 на Тихоокеанском флоте, четыре рейдовых буксира. Завершены испытания малого артиллерийского корабля проекта 21630 "Волгодонск" на Каспийской флотилии и противодиверсионного катера проекта 21980 на Черноморском флоте.Главком ВМФ подтвердил, что Россия может начать строительство новых авианосцев после 2020 года.

До конца июля планируется завершить госиспытания и сдать ВМФ ракетный корабль проекта 11661к «Дагестан» — его СМИ прозвали судном — «невидимкой». Это первый корабль российского ВМФ, вооруженный универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», способным применять несколько типов ракет для стрельбы по надводным и береговым целям на дальности до 300 километров. Корабль построен с применением технологий типа «стелс», снижающих возможность его обнаружения средствами радиолокационного наблюдения.

Всего до конца года планируется включить в состав ВМФ девять кораблей и восемь судов обеспечения, не считая подводных лодок.

Вице-адмирал подчеркнул, что Россия не собирается оставлять пункт передового базирования в сирийском порту Тартус и рассказал о задачах российской межфлотской группировки, которая в настоящее время находится в Средиземном море, передает РИА Новости. "Пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе будет сохранен. Он нам необходим для обеспечения наших кораблей и судов, в частности при выполнении антипиратской миссии в Аденском заливе", — подчеркнул Главком ВМФ РФ.