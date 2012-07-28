МИД РФ: России нужны пункты материально-технического обеспечения ВМФ на Кубе

Куба не интересует Россию как площадка для создания военных баз, однако ВМФ РФ нуждается в пунктах материально-технического обеспечения на Острове Свободы, заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"В современных условиях наш флот выполняет задачи по всему мировому океану. Сейчас это наиболее активно в Индийском океане, в Аденском заливе, где боремся с пиратами вместе с Союзом, с НАТО, индийцами и теми же китайцами", - сказал Лавров на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Отвечая на уточняющий вопрос, собирается ли Россия построить базу на Кубе, Лавров подчеркну, что "ни о какой базе речь не идет".

"Есть наши суда, корабли ВМФ работают и в тех краях совершают походы, тренировки и так далее. Зайти в порт, пополнить запасы, предоставить экипажу отдых - это абсолютно естественная потребность. Мы с нашими кубинскими друзьями о такой возможности говорили. Этот пункт работает", - сказал глава МИД.

На просьбу прокомментировать мнение о том, что некоторые считают это возможностью получения каких-либо аргументов в решении вопросов с США по ПРО, Лавров заявил, что "это полные параноики".

"Потому что никаким образом это не связано. Я могу просто этот вопрос перевернуть в обратную сторону. Посмотрите на маршрут американского флота. Каковы маршруты? На порядок больше, чем маршруты нашего флота. Они заходят, пополняют запасы, делают абсолютно тоже самое, и никто не подозревает, что это связано с каким-то ответом или поиском контраргументов на ту или иную ситуацию", - отметил министр.

По его словам, это обычная потребность военно-морских сил любой крупной морской державы.