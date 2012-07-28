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Тирасполь учредил в Приднестровье День Российского миротворца

28 июля 2012, 21:18 [ «Аргументы Недели» ]

Тирасполь учредил в Приднестровье День Российского миротворца
Фото с сайта newsru.co.il

Непризнанная республика Приднестровье в субботу отмечает двадцатилетие ввода российского контингента. Власти непризнанной республики отныне решили каждый год отмечать эту дату как День миротворца. 

А в Бендерах в честь событий 20-летней давности открыт памятный знак: в 1992 году россияне остановили один из самых кровопролитных конфликтов на постсоветском пространстве.

Боевые стрельбы - ключевой этап в обучении российских миротворцев. На полигоне близ Тирасполя готовят снайперов и гранатометчиков. Неподалеку мастерство оттачивают экипажи БТР.  В одном строю — военнослужащие России, Украины, Молдавии, Приднестровья. Юбилей уникальной по своей эффективности миротворческой операции, благодаря которой на Днестре вот уже 20 лет сохраняется относительная стабильность, отмечают совместным торжественным парадом.

Генерал-полковник Валерий Евневич, который командовал Объединенной группировкой российских войск в Приднестровье в течение семи - пожалуй, самых сложных - лет, размышляет об обстоятельствах, при которых вывод миротворцев отсюда стал бы возможен. По его мнению, пока есть те, кто провоцирует ситуацию, пока будет применяться оружие, процесс не остановится.

Президент Приднестровья Евгений Шевчук подписывает указ о присвоении мосту через Днестр имени российских миротворцев и говорит уже об экономическом эффекте от их присутствия здесь.

"Миротворцы - это фактор стабильности, в том числе и в экономической сфере. Я думаю, что наши экономические агенты знают, что их собственность и жизнь будут защищены", — подчеркнул Шевчук, передает РБК

Российские военные, входящие в состав совместных миротворческих сил в Приднестровье, находятся на каждом из 15 постов. При этом на двух постах несут службу исключительно наши военные. Отныне 29 июля объявлено в Приднестровье их днем. 

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