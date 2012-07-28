Минобороны не строит базы ВМФ на Сейшелах

Министерство обороны опровергло сообщения СМИ о создании Россией баз ВМФ за рубежом. Появление подобной информации является "не более чем фантазией ее автора", отмечает Минобороны.

На пресс-конференции главкома ВМФ Виктора Чиркова возможность базирования кораблей ВМФ за рубежом не обсуждалась, заявляет пресс-служба министерства. "Вопросы межгосударственных отношений не входят в компетенцию Главного командования ВМФ и, следовательно, не могли предоставляться СМИ ни в одном допустимом формате", - подчеркивается в заявлении управления пресс-службы и информации Минобороны РФ. Ранее в пятницу, 27 июля, ряд СМИ сообщил о том, что Россия ведет переговоры о возможности базирования кораблей ВМФ на Кубе, Сейшельских островах и во Вьетнаме.