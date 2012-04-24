Русский фанат FPS изобрёл оружие будущего: летающий пулемёт (ВИДЕО)

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24 апреля 2012, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр канала "Professional Russian"

Летающий пулемет, созданный россиянином на основе военного беспилотного летательного аппарата, управлять которым можно будет с помощью обычного планшетного компьютера, сможет заменить бойца пехоты и превзойти его по эффективности работы.

Это оружие способно кардинальным образом изменить ход ведения будущих войн.

Летающий пулемет "Шарлин" создал россиянин Дмитрий, оружейный эксперт, известный в узких кругах фанатов огнестрельного оружия и поклонников компьютерных "игр-стрелялок". На Youtube он ведет каналы FPSRussia и MoreFPSRussia, на которых регулярно выкладывает видеоролики с собой и оружием в главной роли. Проживает Дмитрий, судя по пейзажам из его видеороликов, где-то в США, передает портал Новости Израиля.

Военный квадрокоптер - его последняя на данный момент гордость. Обычный беспилотный летательный аппарат, зачастую использующийся в целях видеонаблюдения, Дмитрий усилил обычным опять же автоматом.

"Это всего лишь прототип, реальное оружие такого рода в ближайшее десятилетие точно не появится. У него еще даже нет рабочего названия. Мы его пока зовем Шарлин", - говорит изобретатель по-английски с нарочито подчеркнутым русским акцентом

По словам Дмитрия, "Шарлин" способна развивать скорость до 50 км/ч и подниматься на высоту до 400 метров.

Чтобы продемонстрировать способности своего летающего пулемета, он запускает квадрокоптер в воздух, подавая аппарату команду посредством своего планшетного компьютера. В отдалении на склоне холма загодя расположились манекены, которые "Шарлин" уничтожает за несколько минут. Скорострельность изобретения, уверяет Дмитрий, достигает 100 выстрелов в минуту.

Далее он демонстрирует маневренность своего изобретения. Квадрокоптер на малой скорости влетает в небольшое окно импровизированной комнаты, в которой "сидят" за столом манекены. С расстояния, не превышающего двух метров, "Шарлин расстреливает цели. Развязка еще более драматична. Квадрокоптер разбивает заднее стекло старого автомобиля, влетает внутрь и там взрывается.

"Будущее, похоже, будет веселым, - подводит итог Дмитрий. - Но мы не можем ждать еще 10-15 лет... Друзья говорят, что эта малышка должна появиться в новой Call of duty, которая, кстати, будет дерьмом".

Дмитрий, он же Kyle, появился в интернете в начале 2010 года и с тех пор обрел целую армию поклонников, выпустив массу видеороликов с реальным и не очень оружием. Активно продвигая свой бренд "FPSRussia" (FPS или First-Person Shooter - жанр видеоигр со стрельбой, в котором игрок воспринимает происходящее глазами главного героя).

Он ведет Twitter и страницу в Facebook на английском. В соцсети "Вконтакте" - его русскоязычная страничка, на которой посетителям высказывания "насчет того русский Kyle или нет ЗАПРЕЩЕНЫ", а местоположение указано как Москва.