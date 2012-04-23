Технический уровень военной электроники в РФ отстает от зарубежной

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23 апреля 2012, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта nr2.ru

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил в понедельник на совещании по развитию отечественной микроэлектроники, что в России уровень военной электроники в некоторых областях отстает от зарубежного уровня на 12 лет.

Заместитель главы российского правительства сказал: "Обеспеченность электронной базой сферы разработки и производства военной техники на 1 января 2012 года в среднем составила до 70%, сферы ее эксплуатации - до 85%, по информации Минобороны РФ. А ее технический уровень отстает от зарубежного на 5-12 лет для различных групп продукции", - цитирует его РИА Новости.

По словам Дмитрия Рогозина, выпуск микроэлектроники специального назначения сейчас является мелкосерийным, убыточным для производителей и нуждается в господдержке. Он также уточнил, что "объемы государственных инвестиций в радиоэлектронную промышленность в прошлом году существенно возросли. По сравнению с 2010 годом, это увеличение составило более 200%, причем оно коснулось и проводимых научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и мероприятий по капитальным вложениям".

Однако сегодня основной задачей является разработка и освоение нового поколения военной электроники, необходимой для создания приоритетных образцов вооружения. И решив эту задачу, Россия сократит техническое отставание и уменьшит зависимость от импорта электронной продукции, считает Дмитрий Рогозин.