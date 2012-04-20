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//Армия

Испытания первого ударного российского беспилотника состоятся в 2014 году

20 апреля 2012, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

Начало испытаний первого российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) было перенесено на два года. Как заявил первый замминистра обороны РФ Александр Сухоруков, испытания беспилотника состоятся в 2014 году.

"В 2014 году должен быть готов опытный образец ударного беспилотного летательного аппарата и начаты государственные испытания", - сказал Сухоруков. Такое заявление он сделал на Уральском турбинном заводе (Екатеринбург), передает РИА «Новости». Ранее начальник Генштаба Воруженных сил РФ Николай Макаров заявлял, что испытания первого ударного БПЛА должны начаться в конце 2012 года.

ЕЛ

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