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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Армия

Россия не будет совершать серийных закупок военной техники за рубежом

20 апреля 2012, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил о том, что Россия больше не будет совершать серийных закупок военной техники за рубежом. По его словам, серийных закупок больше не будет. 

"Будут закупки технологий для локализации производства на территории России, а контрактов, аналогичных сделке по Mistral, больше не будет", - заявил Дмитрий Рогозин. В интервью «Коммерсанту» заместитель председателя Правительства отметил, что Москва планирует создавать совместные предприятия с иностранцами в оборонной сфере. "СП должны создаваться с партнерами двух типов. Первый тип - это те, благодаря сотрудничеству с которыми мы сможем совершенствовать собственное производство. И такие СП создаются", - отметил вице-премьер. Он привел в пример многоцелевые вертолеты итальянской фирмы Agusta, "которые будут у нас активно использоваться в учебных целях". "Мы просто не выпускаем вертолет такого типа, а с итальянцами нашли возможность именно локализации производства, а не отверточной сборки", - заявил зампред Правительства.

ЕЛ

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