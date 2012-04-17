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17 апреля 2012, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта militaryrussia.ru

В Приднестровье РФ намерена разместить надгоризонтную радиолокационную станцию типа "Воронеж" как один из ответов России на формирование ЕвроПРО и создание военных баз НАТО в Румынии. Такая информация появилась накануне очередного раунда переговоров по приднестровскому урегулированию.

В переговорах по Приднестровью, которые начнутся в среду, примут участие Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина и США, а также представители ОБСЕ и Евросоюза. США и ЕС будут на переговорах наблюдателями. Власти Украины, Молдавии и Румынии полагают, что одной из основных тем переговоров станет размещение российской РЛС в Приднестровье, пишет "Независимая газета" со ссылкой на источник в околопрезидентских кругах страны, передает во вторник портал lenta.ru.

Ранее румынские и украинские СМИ также сообщали, что Россия может построить в Приднестровье новый радар. Кроме того, высказывалось также предположение, что на территории Приднестровья может быть размещена военная база взамен сокращенной до двух тысяч военнослужащих Оперативной группы российских войск. СМИ также вели спекуляцию на тему возможности размещения в Приднестровье ракетных комплексов "Искандер".

Между тем, источник газеты в Министерстве обороны России рассказал, что Москва не намерена размещать станции типа "Воронеж" в Приднестровье и Армении, как сообщалось ранее. Вместо этого, военные намерены развивать сеть таких РЛС исключительно на территории России. В настоящее время Минобороны России имеет доступ только к РЛС "Дарьял" в Габале в Азербайджане, "Волга" в Ганцевичах в Белоруссии и "Днепр", "Днестр" и "Дарьял-У" на озере Балхаш в Казахстане.

Напомним, 30 ноября президент РФ Дмитрий Медведев сообщил о введении новой РЛС в Калининграде. 20 декабря 2011 года прошли успешные испытания противоракеты ближнего действия российской системы противоракетной обороны (ПРО).

Еще одна новая РЛС несет опытно-боевое дежурство в Краснодарском крае. На 2012 год запланированы госиспытания полного состава этой станции с последующей постановкой на боевое дежурство.

В феврале 2012 года в Ленобласти на постоянное боевое дежурство заступила РЛС нового поколения. Радиус её действия - 6 тысяч километров. Кроме того, в ближайшее время на опытно-боевое дежурство заступит РЛС нового поколения в Иркутской области.

В феврале же вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что в России планируется построить три завода по производству систем противовоздушной и противоракетной обороны, которые позволят ускорить производство новой техники для Войск ВКО.

В марте президент РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на финансирование национальной обороны будут направляться значительные средства вплоть до 2020 года в размере не ниже 2,8 процента объёма ВВП. Эти средства, в частности, пойдут на закупку новых систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также постройку дополнительных радаров.