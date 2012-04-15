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//Армия

Минобороны РФ: российские военные наблюдают за Польшей и Литвой с неба

15 апреля 2012, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]

Минобороны РФ: российские военные наблюдают за Польшей и Литвой с неба
Фото с сайта norge.ru

С воскресенья российские военные инспекторы начинают выполнять наблюдательные полеты на самолете Ан-30Б над территорией Литвы и Польши в рамках Договора по открытому небу, сообщают в Управлении пресс-службы и информации Минобороны РФ.

"В период с 15 по 21 апреля в рамках реализации международного Договора по открытому небу планируется, что группа российских инспекторов на самолете Ан-30Б последовательно выполнит наблюдательные полеты над территориями Литвы и Польши", - говорится в сообщении Минобороны России, передает "Интерфакс-АВН".

Полеты будут осуществляться с литовского аэродрома "Шауляй" и польского - "Варшава".

ЛБ

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