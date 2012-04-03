После выборов Сердюков урезал премии офицеров

Офицеры российской армии и военнослужащие-контрактники получат меньшую заработную плату за март 2012 года по сравнению с январем и февралем. Причиной, как пишут СМИ, стало сокращение премии.

В первые два месяца текущего года премия составляла 35% от оклада. В марте, уже после президентских выборов, ее сумма была сокращена до 15%. Ранее АН сообщали о том, что сотни военнослужащих российской армии не получили денежное довольствие с начала года. В распоряжении "Газеты.Ru" есть копия распоряжения министра обороны Анатолия Сердюкова от 31 марта, подтверждающего данную информацию. По словам источника издания, "это было сделано, чтобы выйти на уровень в 25% от оклада, поэтому сейчас сокращения". В ближайшее время, премия будет зафиксирована именно на таком уровне.