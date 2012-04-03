В Минобороне РФ похищено 190 млн, выделенных на ядерное вооружение

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлен факт хищения 190 млн рублей высокопоставленными должностными лицами Министерства обороны Российской Федерации.

"Установлено, что командиром воинской части были заключены государственные контракты с коммерческой фирмой на проведение комплекса работ по строительству и вводу в эксплуатацию малобазовой сейсмической группы пункта наблюдения "Билибино" (Чукотский автономный округ), а также ввод в эксплуатацию кабельной линии электропередач для одной из воинских частей в Красноярском крае", сообщает во вторник сайт ГУЭБиПК МВД России.

Согласно госконтракту на счет коммерческой фирмы Министерство обороны Российской Федерации перечислило денежные средства в полном объеме - более 260 млн рублей.

Однако, на 29 февраля" на момент проверки выявлено, что строительно-монтажные работы выполнены лишь частично на общую сумму не более 70 млн рублей. При этом командиром войсковой части и начальником инженерно-технического управления Главного управления Минобороны России были подписаны все акты приема и ввода объектов в эксплуатацию", - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, Космическим войскам России был нанесен ущерб в 190 миллионов рублей.

В отношении командира войсковой части возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог).

В отношении начальника инженерно-технического управления Главного управления Минобороны России и генерального директора коммерческой компании по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.