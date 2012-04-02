Сотни военных не получали денежное довольствие с начала года

Сотни военнослужащих российской армии не получили денежное довольствие с начала года. Минобороны уверяло, что проблемы с задолженностями зарплаты перед военнослужащими устранены.

Но по данным Газеты.ру, в войсковой части 34244 (8-я бригада воздушно-космической обороны) сотни человек не получили денежное довольствие за январь и февраль. Работники из гражданского персонала не получают премии, которые составляют не менее половины их доходов. Капитан Александр Лобанов рассказал, что они с женой готовятся к рождению ребенка. Но офицер не получил деньги с января.

«Мое управление кадров отправило все данные в Москву. В ЕРЦ говорят, что меня нет в единой базе военнослужащих, я прохожу по спискам как уволенный. Хотя меня просто перевели из одной части в другую», – рассказал он изданию. Беременная супруга капитана очень нервничает. Лобанов рассказал, что в его полку 70 человек не получили денежного довольствия. «Лично я обращался и к командиру, и в вышестоящие инстанции. Мне сказали – потерпеть до марта», – сказал капитан.

По словам работников части, некоторые военнослужащие из-за невыплаты денежного довольствия находятся на грани нервного срыва. На прошлой неделе директор департамента Минобороны по финансовому планированию Анна Кондратьева заявляла, что все задолженности перед военнослужащими ликвидированы.

Ранее сообщалось, что проблемы возникают на уровне Единого расчетного центра, где не хватает персонала для выполнения всех финансовых операций. По этой причине десятки тысяч военнослужащих остаются без зарплаты.