В День Смеха в России начался весенний призыв на военную службу

В России в воскресенье стартовал весенний призыв на воинскую службу в армию и на флот РФ. С 1 апреля будет призвано, согласно Указу Верховного главкома, 155 570 новобранцев, что на 12080 человек больше, чем в осенний призыв 2011.

От военной службы минувшей осенью уклонились более 7,4 тысяч человек, отмечает ИТАР-ТАСС.

В целом, подготовка к армии с этого весеннего призыва будет более основательной. На сборпунктах будущим солдатам будут выдавать банковские карты. Об этом сообщил заместитель начальника Генштаба РФ генерал-полковник Василий Смирнов. Тем, кто не успел забрать, выдадут кредитки в части.

Чтобы оформить карту, надо обратиться в военкомат. На эти карты военным будет перечисляться денежное довольствие в размере двух тысяч рублей в месяц.

Из других нововведений. Прямо на призывных пунктах новобранцев будут переодевать в зимнюю форму, несмотря на то, что призыв — весенний. Их также обеспечат горячей едой, а с собой в дорогу дадут сухой паек.

К месту службы будущие солдаты отправятся поездами, самолетами и на армейских грузовиках. Эшелоны, численностью больше 40 человек, будут сопровождать медики.

"АН" писали, что Указ о весеннем призыве Верховный главнокомандующий Медведев подписал 30 марта.

С 31 марта Общественная палата РФ открыла "прямую линию" для призывников и их родителей.

Напомним, осенью текущего года может вступить в силу Закон о закреплении за российскими призывниками обязанности самостоятельно являться в военкомат для получения повестки. Сейчас они обязаны это делать только после получения повестки из военкомата.

Общественность России и депутаты Госдумы обсуждают проект закона.