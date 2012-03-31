Общественная палата: рановато пускать воинский призыв на самотёк (ВИДЕО)

Идею Минобороны и Совета Федерации обязать призывников самостоятельно получать повестки в военкоматах Общественная палата РФ считает преждевременной, сообщил накануне председатель комитета ОП по проблемам безопасности и социально-экономическим условиям жизни военнослужащих, членов их семей и ветеранов Александр Каньшин.

А Союз комитетов солдатских матерей РФ вообще считает, что этот законопроект, является возвратом в прошлое и не пройдет Госдуму, сообщила ответственный секретарь Союза Валентина Мельникова, передает РИА Новости.

"АН" писали, что осенью текущего года может вступить в силу Закон о закреплении за российскими призывниками обязанности самостоятельно являться в военкомат для получения повестки.

Напомним, Верховный главнокомандующий России Дмитрий Медведев подписал вчера Указ о начале весеннего призыва с воскресенья.

Общественная палата России в пятницу открыла "горячую линию" по вопросам призыва в Вооружённые силы РФ. Юноши, которые отправляются служить в армию и на флот, а также их родители смогут сообщать о фактах нарушений, неправомерных действиях и злоупотреблениях со стороны сотрудников военкоматов по телефону 8-800-700-8-800 бесплатно.

В случае необходимости эксперты окажут правовую поддержку призывникам и их близким.

ВИДЕО РИАН-ТВ: Уже этой осенью военкоматы могут получить в свое распоряжение новое, суровое оружие против уклонистов. Но не станет ли оно фикцией? – размышляет Влад Гринкевич.