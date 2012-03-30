Новая зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400 "Триумф" поступает в текущем году на вооружение Дальневосточного командования ВВС и ПВО, сообщил командующий объединением полковник Сергей Дронов.

"В подчинении объединения сейчас имеются все силы и средства, в том числе бригада Воздушно-космической обороны. Она включает в себя средства противовоздушной обороны, в основном комплексы С-300 и их модификации. В качестве перевооружения на новый комплекс мы получаем в этом году "Триумф", - сказал Дронов в интервью, размещенном в пятницу на сайте радиостанции "Эхо Москвы.

"АН" писали, что 14 марта начальник Главного штаба ВВС России генерал-майор Виктор Бондарев заявил, что всего до конца 2012 года в войска РФ поступят три дивизиона ЗРС С-400 - "Триумф": в Находку, Подмосковье, и в первое командование ВВС и ПВО.

Напомним, сейчас в российской армии сформированы два полка С-400 в подмосковных Дмитрове и Электростали по два дивизиона в каждом, третий полк формируется в Калининградской области.

ЗРК С-400 (первоначально — С-300ПМ3) - "Триумф" (индекс УВ ПВО — 40Р6, по классификации МО США и НАТО — SA-21 Growler, буквально "Ворчун") — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нового поколения.

Предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения — самолётов-разведчиков, самолётов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, постановщиков помех, самолётов радиолокационного дозора и наведения и прочих.

Каждая ЗРС обеспечивает одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет.

Принята на вооружение 28 апреля 2007 года.