Президент Медведев указал призвать с 1 апреля 155 570 новобранцев

Верховный главнокомандующий России Дмитрий Медведев в пятницу подписал Указ о весеннем призыве россиян на военную службу и демобилизации срочников с 1 апреля. 155 570 новобранцев отправятся в армию и на флот РФ.

В Указе о призыве в апреле – июле 2012 г., в частности, говорится: " Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2012 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе" и подлежащих по законам призыву на военную службу, "в количестве 155 570 человек", сообщает пресс-служба Кремля.

Президент РФ, кроме того, приказал демобилизовать "солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истёк".

Медведев дал указание российскому кабмину, региональным органам исполнительной власти и призывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом.

Кроме того, главком РФ Медведев приказал руководителям федеральных органов исполнительной власти отправить в армию и на флот сотрудников подведомственных им учреждений и организаций, подлежащих призыву на военную службу.

"АН" писали, что сегодня Общественная палата РФ открыла "прямую линию" для призывников и их родителей.