"Горячую линию" для призывников открыла Общественная палата РФ

Общественная палата России в пятницу открыла "горячую линию" по вопросам призыва в армию. Юноши, которые отправляются служить в армию и на флот, а также их родители смогут сообщать о фактах нарушений, неправомерных действиях и злоупотреблениях со стороны сотрудников военкоматов.

В случае необходимости эксперты окажут правовую поддержку призывникам и их близким.

Звонок по телефону 8-800-700-8-800 бесплатный. "Горячая линия" будет работать с 09:00 до 18:00 без выходных вплоть до 15 июля, когда заканчивается весенний призыв в армию.

"Главную задачу мы перед собой ставим - чтобы были соблюдены права наших призывников. А именно: под особый контроль мы возьмем работу сборных пунктов в краях, областях, городах, работу военкоматов. Мы будем работать, грубо говоря, как пожарная команда. Что-то случилось или где-то есть проблема, нам передали по "горячей линии", мы будем немедленно связываться с Министерством обороны или с местными органами власти, чтобы устранять недостатки. А вторая, это концептуальная, стратегическая задача - по итогам призыва мы вместе с ГМО Генерального штаба подготовим доклад о ходе призыва и гражданском контроле", - сообщил в интервью ТВЦ председатель комиссии ОП РФ по проблемам нацбезопасности Александр Каньшин.

"АН" писали, что 1 апреля в России стартует весенний призыв.