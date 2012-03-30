Следователи не нашли признаков преступлений в части, где погиб комбат

Следствие не нашло признаков преступлений в действиях командования части под Белогорском Амурской области, командир батальона Сергей Солнечников которой геройски погиб в среду, 28 марта, во время учений.

Начальник военно-следственного отдела по Белогорскому гарнизону Максим Гусейнов сообщил, что в действиях командования на данном этапе следствия признаков преступлений нет.

По словам Гусейнова, есть признаки состава преступления в действиях рядового Максима Журавлева, который нарушил правила обращения с оружием. Его вызывали на допрос, но решили разговор отложить. Он находится под действием успокаивающих препаратов. Журавлев при встрече со следователями сразу признал, что допустил ошибку - не смог метнуть гранату, как учили, передает РИА Новости.

Командир батальона связи Сергей Солнечников погиб, спасая жизни десятков военнослужащих. Во время выполнения упражнения по метанию гранат произошла нештатная ситуация - граната после броска солдата попала в бруствер окопа. Офицер российской армии комбат «Солнышко» подскочил к рядовому, оттолкнул его в сторону и накрыл гранату своим телом.

Тело майора Солнечникова повезут в Волгоград его двоюродные братья и невеста — лейтенант Ольга Овчаренко , которая служила с ним в одной части, пишет «КП». «У нас были такие планы на жизнь… Мне сейчас очень тяжело. До сих пор кажется, что это чья-то злая шутка. Я так готовилась к поездке в Волгоград. Так хотела увидеть Сережиных родителей. А получается, мы познакомимся с ними на похоронах», - делится Оля.

Блогеры пишут, что командиру батальона связи майору Сергею Солнечникову, совершившему подвиг в армии в мирное время, просто обязаны дать «Героя России». Ранее это предложили представители «Единой России» и Общественной палаты РФ.