Минобороны получит два самолета спецназначения Ту-214СУС

Казанское авиационное производственное объединение имени Горбунова до конца 2012 года поставит Министерству обороны РФ два самолета Ту-214СУС (самолетный узел связи). Специальные самолеты были собраны в конце 2011 года.

Один Ту-214СУС уже передан заказчику, а поставка второго состоится до конца 2012 года, передает Интерфакс.

В Казани в КАПО ранее построили и передали Минобороны четыре специальных самолета на базе Ту-214 - Ту-214ПУ (пункт управления) и Ту-214СР (самолет-ретранслятор).

Шесть самолетов были куплены у КАПО единым контрактом, вдобавок к которому российское военное ведомство приобрело еще два самолета наблюдения Ту-214ОН, предназначенных для участия в международной программе "Открытое небо".

Базовый Ту-214 является модификацией среднемагистрального пассажирского самолета Ту-204 с увеличенной до 110,8 тонны максимальной взлетной массой. Ту-214ПУ, Ту-214СУС и Ту-214СР являются специальными самолетами, предназначенными для администрации президента России. Все они оборудованы специальными средствами связи.