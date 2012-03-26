В Башкирии застрелился караульный уфимского гарнизона

В Башкирии военнослужащий одной из воинских частей, дислоцированных в поселке Алкино, в понедельник днём погиб от огнестрельного ранения. Военная прокуратура Уфимского гарнизона выясняет причины и обстоятельства ЧП.

По предварительным данным, 26 марта в 16:00 мск военнослужащий, несший караул, случайно ранил себя в момент, когда разряжал оружие. От полученного ранения пострадавший скончался, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" в понедельник информированный источник.

В настоящее время в расположении воинской части специалистами Минобороны, в числе которых сотрудники военной прокуратуры, проводится проверка, добавил собеседник агентства.