Обама пообещал Медведеву стать гибким в вопросе ПРО после выборов

В случае переизбрании на пост президента США, Барак Обама при встрече накануне в Сеуле с Дмитрием Медведевым, пообещал быть более гибким в вопросе ПРО, если Путин предоставит ему пространство для манёвра.

Корреспондент американского телеканала АВС приводит слова Обамы, которые "поймали" микрофоны телекамер.

"В том, что касается всех этих вопросов, особенно ПРО, это может быть решено, но главное, чтобы он дал мне пространство для маневра", - очевидно, имея в виду Путина, сказал в частности президент США.

"Это мои последние выборы. После моих выборов я буду более гибким", – цитирует АВС главу Белого дома.

По данным телеканала, в ответ Медведев пообещал довести эту информацию до Путина.

"Я понимаю. Я передам эту информацию Владимиру", – цитирует АВС президента РФ, передает Интерфакс.

Замсоветника президента США по нацбезопасности Бенджамин Родс на просьбу прокомментировать слова Обамы заявил американскому телеканалу, что у США и России есть возможность достичь компромисса, но "очень много риторики вокруг этого вопроса всегда есть, в обеих странах".

"Нынешний политический год, когда у русских только что прошли выборы, а у нас близятся выборы президента и Конгресса, это не тот год, в который мы сможем решить такие чрезвычайно сложные вопросы, как этот. Поэтому лучше остановиться и дать поработать техническим экспертам, как сказал президент", – подчеркнул высокопоставленный представитель американской администрации.