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Свыше 10 тысяч преступлений и происшествий произошло в 2011 году в ВС

24 марта 2012, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

Свыше 10 тысяч преступлений и происшествий произошло в 2011 году в ВС
Фото с сайта army-news.ru

Более 10 тыс. преступлений и происшествий совершено в Вооружённых силах России в минувшем году, это почти вдвое меньше, чем 3 года назад, сообщил в субботу начальник Главного управления по работе с личным составом Минобороны Сергей Чварков.

Количество происшествий и преступлений в Вооруженных силах РФ сокращается, но остается высоким.

"Если в 2008 году в Вооруженных силах было совершено 18 236 преступлений и происшествий, то в 2011 году произошло 10 441 происшествие и преступление", - сообщил начглавка МО РФ в эфире радиостанции "Эхо Москвы", передает Интрфакс.

Он отметил, что во многом снижение количества преступлений и происшествий произошло из-за изменения морально-психологической обстановки в Вооруженных силах.

"Впервые за 25 лет нам удалось добиться, что морально-психологическое состояние стало стабильным", - сказал Чварков.

"АН" писали, что с целью еще более стабилизировать морально-психологическое сотстояние российской армии, учреждено 242 должности военного священника, причем, это не только представители РПЦ, но и мусульман. По итогам минувшего года российская армия вошла в пятёрку лучших армий мира по содержанию контингента.

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