Священники обеспечат российской армии службу с Богом

В российской армии учреждено 242 должности военного священника, причем, это не только представители РПЦ, но и мусульмане, заявил в субботу начальник Главного управления по работе с личным составом Минобороны РФ Сергей Чварков.

"Далеко не всегда эти священнослужители, которых нам предоставляет церковь, соответствуют тем требованиям, которые у нас есть в данной категории", - сказал Чварков в эфире радиостанции "Эхо Москвы", передает РИА Новости.

В то же время, по его словам, задача, поставленная Верховным Главнокомандующим Дмитрием Медведевым по формированию института священнослужителей в армии, выполняется.

"Задача выполняется, но она настолько тонкая, важная, что ее нельзя делать бегом", - сказал С.Чварков. Он пояснил, что к военным священнослужителям предъявляется ряд требований. Например, они должны отслужить в российской армии, иметь хорошее здоровье.

Чварков сообщил, что на должности военных священников назначены уже 21 священнослужитель.