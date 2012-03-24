Российская армия - в арьергарде пятёрки лучших в мире

В пятерку лучших армий мира на сегодняшний день по финансированию вошла российская армия, сообщил в субботу начальник главного управления по работе с личным составом Минобороны РФ генерал-майор Сергей Чварков.

"Сейчас денежное довольствие офицеров таково, что позволило по финансированию войти в пятерку лучших армий стран мира - это США, Великобритания, Франция и Германия", - сказал Чварков в прямом эфире "Эхо Москвы". передает РИА Новости.

По его словам, в первую очередь оценивается уровень жизни военнослужащего и денежное довольствие.

"Сейчас офицеры и, что радует, молодые офицеры получили возможность относить себя к среднему классу", - отметил он.

По словам Чваркова, "денежное довольствие в войсках выстроено таким образом, что офицер или военнослужащих по контракту, который заинтересован в результатах своей службы, обязательно получит соответствующее материальное стимулирование".

Также генерал отметил, что к этому году будет закрыт вопрос с проблемой постоянного жилья для военнослужащих.

"Сейчас в очереди на жилье стоит 40 тысяч человек, а пять лет назад нуждающихся в жилье было 170 тысяч человек. Поставлена жесткая задача к концу года полностью решить вопрос с постоянным жильем военнослужащих, а к 2014 году разобраться со служебным жильем", - подчеркнул Чварков.

Говоря о так называемом 400-м приказе, который поощряет военнослужащих, Чварков отметил, что прорабатывается вопрос о продолжении материального стимулирования военнослужащих, и 400-й приказ будет действовать.

"Он будет распространяться не только на офицеров, но и на рядовой и сержантский состав", - сказал генерал.