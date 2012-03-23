Минобороны РФ объявило аукцион по продаже двух бронемашин Iveco

Министерство обороны РФ объявило аукцион по продаже двух бронеавтомобилей Iveco 40E15WM.

Начальная стоимость каждого автомобиля, выпущенного в 2010 году, объявлена на уровне 1,76 миллиона рублей.

Минобороны продает машины, принимавшие участие в испытаниях перед заключением контракта на поставку военному ведомству 60 бронемашин Iveco LMV M65 Lynx, пишет газета «Московские новости».

По оценке военного ведомства, износ каждой машины составляет около 80 %. Ранее у Iveco были закуплены четыре бронеавтомобиля, которые прошли испытания на боевое применение, включая подрыв на мине, обстрел и живучесть экипажа - этим и объясняется высокая степень износа машин.

Минобороны России впервые выставило на продажу машины совместного производства.Несколько дней назад сообщалось, что Вооруженные силы России в 2012 году получат 57 бронемашин LMV M65 – «Рысь». Сборку бронемашин осуществляет совместное предприятие «Оборонсервиса» и итальянской фирмы Iveco в Воронеже.

Закупка итальянских машин включена в госпрограмму вооружений России на 2011-2020 годы. Бронемашины совсместного производства «Рысь» заменят в войсках российских «Тигров». В общей сложности в Вооруженные силы России должны поступить 1775 «Рысей».