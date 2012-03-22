Минобороны продлило действие в 2012 году приказа № 400 о премиях офицерам

Минобороны России в 2012 году продлило действие приказа № 400 о поощрении военнослужащих. Приказ Минобороны «О награждении деньгами офицеров Вооруженных сил РФ».

Согласно приказу, отличившиеся офицеры ежемесячно в течение года получали денежную премию, размер которой зачастую существенно превышал сумму обычного денежного довольствия военнослужащих, был издан в 2008 году.

В прошлом году неоднократно становилось известно о случаях вымогательства денег у офицеров, которые получали премии по этому приказу. Один из скандалов - история летчика-инструктора Игоря Сулима, который заявил о систематическом вымогательстве премий начальством у офицеров.

После этого начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Николай Макаров сообщил, что в 2012 году приказ прекратит существование. По его словам, с января 2012 года «этот приказ реализован в денежное довольствие».

Начальник главного управления Минобороны РФ по работе с личным составом генерал-майор Сергей Чварков заявил, что «Министром обороны принято решение о продлении того 400-го приказа, который, с нашей точки зрения, дал очень серьезные позитивные шаги, хотя он больше лежит в области материального стимулирования».