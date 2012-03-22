Путин и Расмуссен перенесли саммит Россия-НАТО в Чикаго на когда-нибудь

Генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен в четверг сообщил, что вместе с избранным президентом Владимиром Путиным пришёл к выводу о невозможности проведения в мае в Чикаго саммита Россия-НАТО.

"Я лично обсуждал с избранным президентом Владимиром Путиным возможность встречи в Чикаго, и мы договорились, что найти время для такого саммита в этот период будет сложно из-за напряженного внутриполитического календаря в России", - сказал в Брюсселе Фог Расмуссен, передает Интерфакс.

Фог Расмуссен сказал, что в ходе телефонного разговора с Путиным договорился о встрече с ним после инаугурации.

"Мы договорились, что проведем двустороннюю встречу, когда это будет возможно, после инаугурации президента", - отметил генсек НАТО.

"АН" писали, что в четверг Брюсселе открылось двухдневное заседание Совета Евросоюза по обороне и военному партнерству.

Напомним, в конце января МИД РФ уже заявлял о том что в мае саммит Совета Россия-НАТО может не состояться, если не продвинутся переговоры по ПРО к обоюдному согласию сторон.