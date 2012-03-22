Секретарь Совбеза РФ Патрушев: ОПК Сибири на 60% устарел

Состояние основных производств предприятий оборонно-промышленного комплекса Сибири не отвечает требованиям обеспечения национальной безопасности страны, заявил в четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Бийске.

Он также отметил, что доля устаревшего промышленного оборудования в ОПК Сибири составляет около 60%. Полномочному представителю президента РФ в СФО Виктору Толоконскому картина рисуется не такой мрачной. Он обратил внимание Совбеза на существенное обновление и модернизацию производств, но сложность заключается в недостатке свободных средств предприятий.

Однако в то же время в последние годы, как отметил полпред, удалось решить проблему заключения договоров с Минобороны. Если ранее отсутствовали долгосрочные контракты, то на сегодняшний день министерство начало заключать подобные договоры.

Кроме того, Виктор Толоконский заявил, что ОПК необходимо более тесно сотрудничать с научным сектором.

"Предприятиям ОПК требуется тесное и системное взаимодействие с наукой. И здесь требуется более системный подход", - отметил Толоконский, передает Интерфакс-Сибирь.

С этим вопросом полпред намерен обратиться к федеральным властям, к главам сибирских регионов, научному сообществу и к самим предприятиям.

"Необходимо обеспечить обновление сектора, обеспечить современную обороноспособность страны и наши геополитические интересы", - отметил полпред.