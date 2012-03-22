Россия требует от Киргизии передать ей 75% акций АО "Дастан" - оборонного предприятия на озере Иссык-Куль, производящего и испытывающего торпеды, вместо предполагаемых 48%, в счет погашения внешнего долга в $180 млн.

Как сообщается, в правительстве РФ, с 2009 года имущество "Дастана" обесценилось из-за износа оборудования, поэтому списать 180 миллионов долларов долга Россия уже не готова, со ссылкой на газету "Коммерсант" передает в четверг Би-Би-Си. Бишкеку теперь предлагают либо списать меньшую сумму долга за тот же объем киргизских активов, либо простить 180 миллионов долларов, но увеличить передаваемую РФ долю.

Отметим, что в соглашении по внешнему долгу было записано, что Кыргызстан передаёт 48% АО "Дастан" и здание для Торгпредства России в Бишкеке. Вопрос об акциях "Дастана" Российской Федерации уже несколько лет обсуждается на самом высоком уровне. По некоторой информации, контролирует сделку лично Владимир Путин.

"Дастан" - это комплекс из торпедного производства (в прошлом - завода физприборов) и полигона на Иссык-Куле. Сам завод может стать частью военно-морского оборонного комплекса России.