Атамбаев: Киргизия не поднимает вопрос о выводе российских военных баз

Киргизия не поднимает вопрос о выводе со своей территории российских военных объектов, заявил в среду президент Алмазбек Атамбаев. Более того, эксперты двух стран обсуждают вопросы создания объединенной российской военной базы.

"Идет переговорный процесс по определению статуса и условий пребывания объединенной российской военной базы на территории Кыргызской Республики", - сказал президент Киргизии Алмазбек Атамбаев Интерфаксу.

"Что-либо более конкретное по данному вопросу можно будет сказать лишь по результатам переговоров экспертов сторон", - добавил президент.

Это касается новых проектов, существующие же российские военные объекты на территории Киргизии никто не трогает. Конкретно по авиабазе в Канте соглашение продлено до 2020 года.

"Срок нахождения на нашей территории базы в Канте и остальных баз автоматически продлен ещё в прошлом году", - сказал президент. Он также пояснил, что "по российским военным объектам соглашение автоматически продлено до 2017 года, и может быть прекращено только направлением уведомления в январе 2016 года".

"АН" писали, что ходе недавнего визита в Москву Алмазбек Атамбаев выступил с претензиями по поводу российской военной базы, дислоцированной в Киргизии. Атамбаев заявил, что Москва уже четыре года не платит арендную плату за военную базу в Канте и не выполняет взятые на себя обязательства, в частности, по обучению летчиков. Он намекнул, что базу (которая, по его словам, не приносит республике пользу) вообще следует выдворить.

"Если Россия готова нам помочь как наш стратегический партнер - пожалуйста, мы примем помощь. Но сегодня мы видим, что это не помощь. Какая-то авиабаза непонятно для чего. Тешит самолюбие российского генералитета, не оплачивает аренду, обязательств не выполняет", - сказал Атамбаев.

Киргизский президент не дал прямого ответа на вопрос, обсуждал ли он на встрече с Медведевым вопрос о выводе российских военных объектов из Киргизии.

"Я люблю делать шаг за шагом, step by step, как говорится. Бог даст, в 2014 году мы выводим одну базу... Сейчас мы разбираемся по соглашениям по всем с Россией, в том числе по военной базе", - сказал Атамбаев.

Напомним, в конце минувшего года Атамбаев заявил, что летом 2014 года из республики должен быть выведен весь иностранный военный контингент, заявив, что выступает против расположения американской авиабазы в аэропорту Бишкека "Манас". Он объяснил: он опасается, что рано или поздно враги США могут нанести удар по авиабазе. А значит, опасность угрожает и местным жителям. Базу Пентагона закроют в 2014 году. Если Америка не согласится на условия хозяев.

Напомним, на территории Кыргызстана расположены несколько российских военных объектов: испытательная база противолодочного вооружения в Караколе в Иссык-Кульской области, узел связи в Чалдоваре в Чуйской области и сейсмический пункт в Майлуу-Суу в Джалал-Абадской области, а также компонент ОДКБ - российская авиабаза в Канте.