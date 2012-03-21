Медведев: реформирование Вооружённых Сил РФ практически завершено

Президент РФ Дмитрий Медведев выступил накануне на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, где подвёл итоги деятельности Вооружённых Сил в 2011 году и обозначил приоритетные задачи на 2012 год.

Глава государства подвёл итоги деятельности Вооружённых Сил в 2011 году и обозначил приоритетные задачи на 2012 год. По словам Медведева, реформирование Вооружённых Сил практически завершено.

"Большинство частей и соединений готовы приступить к выполнению боевых задач в кратчайшие сроки, оптимизирован состав межвидовых группировок войск, а благодаря новой структуре округов повысилась эффективность планирования и управления их действиями.

Укреплены стратегические ядерные силы. Создана единая система воздушно-космической обороны, которая объединила войска противовоздушной и противоракетной обороны, система предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства", - заявил президент.

Верховный Главнокомандующий заявил: "В целом в результате проведённых преобразований мы имеем новые Вооружённые Силы. Они в куда большей степени отвечают современным требованиям и способны дать ответ на потенциальные угрозы в наш адрес".

В 2008–2011 годах в войска поставлялись преимущественно современные образцы вооружений и военной техники. Их доля увеличилась с 10 до 16 процентов. За этот же период в три раза выросла интенсивность боевой и оперативной подготовки. Масштабные учения не только стали серьёзной проверкой боевого потенциала армии и флота, но и помогли выработать новые подходы к ведению военных действий в современных условиях, приводит слова Дмитрия Медведева сайт Кремля.

"Наша военная мощь, способность оперативно реагировать на угрозы должны быть такими, чтобы ни у кого в мире не появилось желания испытать их на прочность. Поэтому развитие военной организации впредь останется одним из приоритетов государственной политики, а на финансирование национальной обороны будут направляться значительные средства вплоть до 2020 года в размере не ниже 2,8 процента объёма ВВП", - заверил Верховный Главнокомандующий.

Медведев напомнил, что российская армия стала более компактной — 1 миллион военнослужащих. С января 2012 года в три раза увеличено денежное довольствие военнослужащих. Все вопросы военного строительства находятся под постоянным личным контролем руководства страны. Только за период 2009–2011 годов квартирами обеспечено 132 тысячи семей. И на эти цели израсходовано почти триста миллиардов рублей.

Президент России поставил перед Минобороны несколько задач. Во-первых, необходимо совершенствовать единую систему военного планирования и в целом законодательную базу в сфере обороны, внести необходимые изменения и в законы об обороне, о военном положении, ряд других с целью концентрации ресурсов, выделяемых на нужды обороны, и одновременной их оптимизации.

Во-вторых, особое внимание предстоит уделить реализации государственной программы вооружений на 2011–2020 годы, обеспечению комплексных поставок в армию и на флот современных систем вооружений.

В-третьих, предстоит завершить создание новой системы управления армией, прежде всего в бригадном и тактическом звене. Она должна быть объединена в единое информационное пространство на основе современных информационных и телекоммуникационных технологий.

В-четвертых, это совершенствование военного образования, укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала военных учебно-научных центров и их филиалов. По словам главы государства, в этом году президентские кадетские училища должны открыться в Тюмени и Краснодаре, а в последующем – в Томске, Москве, Петербурге и Владивостоке.

Дмитрий Медведев убеждён, что защитники Родины и члены их семей должны иметь достойный пакет социальных гарантий.