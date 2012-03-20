Преступность в российской армии снизилась на 39%

В 2011 году преступность в армии снизилась на 39% по сравнению с 2007 года. При этом число происшествий снизилось на 17%, заявил глава Министерства обороны России Анатолий Сердюков.

Такое заявление министр сделал на расширенном заседании коллегии ведомства.Число уклонений от военной службы, по словам главы Минобороны, за этот период снизилось на 80%. Количество преступлений в отношении гражданских лиц снизилось на 57%, гибель личного состава - на 31%, а коррупционных правонарушений - почти на 23%, передает РБК. "Учитывая увеличение числа призывников за последние два года более чем в два раза, расцениваем это как определенный успех. Такая тенденция сложилась впервые за последние годы. Вместе с тем, руководство Минобороны не удовлетворено состоянием воинской дисциплины и правопорядка в вооруженных силах", - сказал Сердюков.