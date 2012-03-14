Минобороны создаст сеть для вербовки молодежи в армию

Министерство обороны России создаст сеть пунктов по вербовке молодежи для службы в армии. Начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Виктор Горемыкин сообщил, что планируется создать сеть таких пунктов по всей стране, в том числе почти во всех столицах субъектов Российской Федерации.

По его словам, они станут территориальными подразделениями управлений кадров военных округов, пишет «Российская газета». Горемыкин отметил, что Минобороны не нравится название «вербовочный пункт». Это словосочетание носит негативный оттенок.

Предлагается называть - «пункт отбора на военную службу по контракту». В ведомстве сообщили, что в различных российских регионах такие пункты уже формируются, и они заработают в ближайшее время.

Сотрудники таких пунктов будут работать и со школьниками, и оформлять личные дела кандидатов в контрактники и готовить направления будущих профессиональных солдат в учебные части и вузы Минобороны.