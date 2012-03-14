"Триумфа" много не бывает: ещё 3 дивизиона С-400 заступят на службу

Три дивизиона зенитно-ракетной системы С-400 - "Триумф" поступят в войска РФ до конца 2012 года, сообщил в среду начальник Главного штаба военно-воздушных сил России генерал-майор Виктор Бондарев.

"Сейчас идет один дивизионный комплект в Находку, второй комплект будет поставлен в Подмосковье, и еще один - в первое командование ВВС и ПВО. Все комплекты будут поставлены до конца года", - сказал Бондарев, передает РИА Новости.

"АН" писали, что ранее первый замминистра обороны РФ Александр Сухоруков сообщил, что поставка третьего, четвертого полковых комплектов зенитных ракетных комплексов С-400 в войска переносится на 2012 год, потому что в 2009-2010 годах в связи со срывом сроков поставок головным исполнителем ГСКБ "Алмаз-Антей" были закуплены только два полковых комплекта С-400.

За срыв сроков поставки системы был уволен гендиректор ГСКБ Игорь Ашурбейли.

Напомним, сейчас в российской армии сформированы два полка С-400 в подмосковных Дмитрове и Электростали по два дивизиона в каждом, третий полк формируется в Калининградской области.

ЗРК С-400(первоначально — С-300ПМ3) - "Триумф" (индекс УВ ПВО — 40Р6, по классификации МО США и НАТО — SA-21 Growler, буквально "Ворчун") — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нового поколения. Предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения — самолётов-разведчиков, самолётов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, постановщиков помех, самолётов радиолокационного дозора и наведения и прочих. Каждая ЗРС обеспечивает одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет. Принята на вооружение 28 апреля 2007 года.